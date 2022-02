PORDENONE-SPAL 1-1 | LE PAROLE DI MISTER TEDINO E KARLO BUTIC NEL POST PARTITA

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ho visto ungagliardo, che è andato oltre le difficoltà, contro una squadra forte. Dobbiamo avere questo spirito sempre, su ogni campo. Il rigore? Un grande peccato, ma Dejan è entrato molto bene”. “Peccato che il mio gol non abbia portato i 3 punti. La prestazione della squadra è stata buona, dobbiamo continuare così, migliorando sempre”. Powered by WPeMatico

A darne comunicazione è stata la Lega di Serie A con una nota pubblicata stamani. La gara sarà diretta dal signor Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone. Termina invece in parità al Teghil tra Pordenone e Spal. Finotto per gli estensi risponde al vantaggio di Butic, nel finale Vokic fallisce il penalty della vittoria per i ramarri.