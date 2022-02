Perché Delitti in Paradiso 11 ha rinunciato alla storia tra Neville e Florence: parla Ralf Little (Di lunedì 7 febbraio 2022) Delitti in Paradiso 11, attualmente in onda nel Regno Unito su BBC ma ancora inedita in Italia fino alla prossima primavera, ha subìto uno scossone importante che segna uno spartiacque per la serie. Attenzione Spoiler! Delitti in Paradiso 11 ha sostanzialmente rinunciato alla storia d’amore tra l’ispettore investigativo Neville Parker (interpretato da Ralf Little) e la sergente Florence Cassell (Joséphine Jobert), auspicata dal pubblico ma di fatto mai implementata dalla trama. Quando la coppia sembrava vicina ad iniziare una relazione, la sergente ha invece sottolineato di desiderare soltanto un’amicizia. E le speranze di un’evoluzione romantica tra i due sono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)in11, attualmente in onda nel Regno Unito su BBC ma ancora inedita in Italia finoprossima primavera, ha subìto uno scossone importante che segna uno spartiacque per la serie. Attenzione Spoiler!in11 ha sostanzialmented’amore tra l’ispettore investigativoParker (interpretato da) e la sergenteCassell (Joséphine Jobert), auspicata dal pubblico ma di fatto mai implementata dtrama. Quando la coppia sembrava vicina ad iniziare una relazione, la sergente ha invece sottolineato di desiderare soltanto un’amicizia. E le speranze di un’evoluzione romantica tra i due sono ...

