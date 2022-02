Per Tajani il Centrodestra deve fare un salto di qualità e trovare una sintesi. “Basta con le polemiche e i temi che appassionano solo il palazzo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il Centrodestra deve fare un salto di qualità e diventare protagonista della modernizzazione del Paese. Basta con le polemiche e i temi che appassionano solo il palazzo. I nostri valori non cambiano, al centro mettiamo sempre la persona, ma il mondo va avanti”. È quanto ha detto a Libero il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, Antonio Tajani. “Le bollette dell’energia aumentano. Le aziende italiane del settore agroalimentare – ha aggiunto l’esponente azzurro – non riescono a trovare giovani tecnicamente preparati. Noi che risposte diamo a questi problemi? E’ questo che deve chiedersi il Centrodestra, se nel 2023 vuole vincere e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ilundie diventare protagonista della modernizzazione del Paese.con lee icheil. I nostri valori non cambiano, al centro mettiamo sempre la persona, ma il mondo va avanti”. È quanto ha detto a Libero il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, Antonio. “Le bollette dell’energia aumentano. Le aziende italiane del settore agroalimentare – ha aggiunto l’esponente azzurro – non riescono agiovani tecnicamente preparati. Noi che risposte diamo a questi problemi? E’ questo chechiedersi il, se nel 2023 vuole vincere e ...

