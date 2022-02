No Vax, nelle chat l’invito a “dar fuoco alla procura” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Corre nelle chat No Vax l’appello a “dare fuoco alla procura di Torino”. Un messaggio che è stato diffuso su Telegram dopo la notizia delle archiviazioni disposte dai pm per le denunce che i militanti contro il Green Pass e il vaccino avevano presentato nei confronti di Mario Draghi e del suo Governo. La procura, scrivono nelle chat, è “il covo della dittatura che perseguita tutti gli oppositori”. Su questi messaggi sta indagando la Digos. La consegna delle denunce al Palagiustizia continua anche in questi giorni. A provvedere sono degli avvocati. In molti casi si tratta di moduli prestampati – messi a punto da studi legali – che l’interessato deve solo corredare con nome e cognome. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 7 febbraio 2022) CorreNo Vax l’appello a “daredi Torino”. Un messaggio che è stato diffuso su Telegram dopo la notizia delle archiviazioni disposte dai pm per le denunce che i militanti contro il Green Pass e il vaccino avevano presentato nei confronti di Mario Draghi e del suo Governo. La, scrivono, è “il covo della dittatura che perseguita tutti gli oppositori”. Su questi messaggi sta indagando la Digos. La consegna delle denunce al Palagiustizia continua anche in questi giorni. A provvedere sono degli avvocati. In molti casi si tratta di moduli prestampati – messi a punto da studi legali – che l’interessato deve solo corredare con nome e cognome. L'articolo proviene da Nuova Società.

