NetBet.it introduce Betsoft

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I migliori giochisono ora disponibili suItalia ROMA, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)Due grandi nomi del gioco online internazionale si uniscono in una nuova collaborazione per il mercato italiano. Il casinò online diapre le sue porte aGaming, un pluripremiato fornitore di alcuni dei più rinomati giochi da casinò del mondo. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore,è da tempo considerato uno dei principali fornitori di contenuti iGaming sulla piazza. Un semplice sguardo alla loro collezione è sufficiente per comprendere l'eccezionale qualità della loro offerta. Animazioni 3D di livello cinematografico, una fantastica attenzione ai dettagli e colonne sonore orchestrali, rendono i giochiimmediatamente riconoscibili. Con Chilli ...