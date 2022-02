Miriana Trevisan in lacrime: “Mi hanno minacciata ma io non voglio cedere” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 nervi molto tesi a poche ore dalla diretta. I vipponi non vedono l’ora di essere protagonisti della nuova puntata a una settimana di distanza dalla loro ultima volta in prime time. Questo pomeriggio Miriana Trevisan ha avuto un crollo e si è sfogata con Davide e Giucas. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Lulù si è resa protagonista di un momento non troppo simpatico in occasione della registrazione del programma radiofonico insieme a Miriana e a Nathaly. Probabilmente la principessa si è resa conto di aver esagerato e sa che stasera, si potrebbe parlare in diretta del suo atteggiamento. Ha quindi chiesto a Miriana di schierarsi dalla sua parte, secondo quello che ha raccontato la Trevisan a Giucas e a Davide ma lei non ci sta e questa volta non la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 nervi molto tesi a poche ore dalla diretta. I vipponi non vedono l’ora di essere protagonisti della nuova puntata a una settimana di distanza dalla loro ultima volta in prime time. Questo pomeriggioha avuto un crollo e si è sfogata con Davide e Giucas. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Lulù si è resa protagonista di un momento non troppo simpatico in occasione della registrazione del programma radiofonico insieme ae a Nathaly. Probabilmente la principessa si è resa conto di aver esagerato e sa che stasera, si potrebbe parlare in diretta del suo atteggiamento. Ha quindi chiesto adi schierarsi dalla sua parte, secondo quello che ha raccontato laa Giucas e a Davide ma lei non ci sta e questa volta non la ...

