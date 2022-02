Milioni di piatti, bicchieri e posate Made in Italy per navi da crociera e treni, ma erano falsi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Milioni di posate, bilance, utensili per la cucina, bicchieri, piatti, tazze, tazzine utilizzati nel circuito del trasporto passeggeri - navi da crociera e treni, tutti con marchio Made in Italy. Tutti falsi,. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una maxi operazione anti contraffazione a Torino. In totale oltre 6 Milioni di articoli per la casa etichettati "Made in Italy" ma interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina, dal Pakistan e dalla Turchia. Una volta immessi in commercio, avrebbero fruttato un guadagno di circa 10 Milioni di euro. L'operazione - condotta dai "baschi verdi" del Gruppo pronto impiego e ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI -di, bilance, utensili per la cucina,, tazze, tazzine utilizzati nel circuito del trasporto passeggeri -da, tutti con marchioin. Tutti,. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una maxi operazione anti contraffazione a Torino. In totale oltre 6di articoli per la casa etichettati "in" ma interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina, dal Pakistan e dalla Turchia. Una volta immessi in commercio, avrebbero fruttato un guadagno di circa 10di euro. L'operazione - condotta dai "baschi verdi" del Gruppo pronto impiego e ...

