M5S: Scotto, 'rispetto e attesa su vicenda 5 Stelle, ma serve legge su partiti' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La sentenza del Tribunale di Napoli che ha portato alla sospensione delle cariche attuali del Movimento Cinque Stelle avrà sicuramente conseguenze politiche. Ma non è questo il punto principale. Ovviamente il dibattito interno al Movimento riguarda da vicino anche noi, perché consideriamo questa formazione parte integrante di quel campo progressista che vogliamo costruire da anni. Dunque, rispetto e attesa". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su Fb. "Tuttavia, questo evento impone ancora una volta a tutti una domanda che non può essere più elusa, che è vissuta in maniera anche molto forte nel discorso di giuramento di Mattarella. Il Presidente ha invitato i partiti a rinnovarsi, a tornare a essere strumenti per la crescita civile e non enormi comitati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La sentenza del Tribunale di Napoli che ha portato alla sospensione delle cariche attuali del Movimento Cinqueavrà sicuramente conseguenze politiche. Ma non è questo il punto principale. Ovviamente il dibattito interno al Movimento riguarda da vicino anche noi, perché consideriamo questa formazione parte integrante di quel campo progressista che vogliamo costruire da anni. Dunque,". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su Fb. "Tuttavia, questo evento impone ancora una volta a tutti una domanda che non può essere più elusa, che è vissuta in maniera anche molto forte nel discorso di giuramento di Mattarella. Il Presidente ha invitato ia rinnovarsi, a tornare a essere strumenti per la crescita civile e non enormi comitati ...

