Love Is In The Air, anticipazioni (7-11 febbraio 2022): Serkan non accetta che Kemal sia il suo vero padre

Kemal e Serkan - Love Is In The Air Niente da fare per Kemal. Nelle puntate di Love Is In The Air in onda da questo pomeriggio, l'uomo continuerà infatti a scontrarsi con Serkan, che farà davvero fatica ad accettare che lui sia il suo vero padre, nonostante tutti gli sforzi della fidanzata Eda a riguardo. Ecco le anticipazioni della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5.

Love is in the air anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parlargliene di ...

