Juventus, i tifosi implorano Agnelli: "Fallo tornare"

Alla Juventus si sono fatte delle cessioni dolorose per sistemare i conti, ma nessuno ha mai chiuso le porte e Agnelli prova il colpaccio. In Corso Galileo Ferraris si sta già ragionando per la stagione che verrà e qualsiasi opportunità di mercato deve essere colta al volo, in particolar modo se ci fosse la possibilità di far tornare un ex davvero amatissimo dai tifosi della Juventus.

La Juventus è stata l'assoluta regina del mercato e ha tutta l'intenzione di ritornare il prima possibile a dettare legge in Italia e, perché no, provare a ottenere quel successo in campo internazionale che manca da troppi anni. I bianconeri dunque non vogliono certo limitarsi agli acquisti effettuati in questa particolare finestra di mercato, ma il pensiero è già rivolto a ...

