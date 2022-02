Incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura e muore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora un Incidente sul lavoro. Un muratore di 52 anni, V.B., è morto in un cantiere edile di Ravenna. L'uomo è precipitato da un ponteggio, alto più di quattro metri. L'Incidente risale a venerdì scorso ma la... Leggi su europa.today (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora unsul. Un muratore di 52 anni, V.B., è morto in un cantiere edile di Ravenna. L'uomo èto da un ponteggio, alto più di quattro metri. L'risale a venerdì scorso ma la...

