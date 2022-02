Il fidanzato di Camilla ricorda l’ultima sera insieme: “In 30 secondi ci hanno distrutto la vita” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mario Aiezza, fidanzato di Camilla Di Pumpo, la 25enne deceduta la scorsa settimana, ricorda l’ultima serata trascorsa insieme. Pochi giorni fa, a Foggia, un terribile incidente si è portato via la 25enne Camilla Di Pumpo, promessa della Giurisprudenza. La ragazza, quella sera, verso mezzanotte, era salita in auto per tornare a casa dopo aver trascorso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mario Aiezza,diDi Pumpo, la 25enne deceduta la scorsa settimana,ta trascorsa. Pochi giorni fa, a Foggia, un terribile incidente si è portato via la 25enneDi Pumpo, promessa della Giurisprudenza. La ragazza, quella, verso mezzanotte, era salita in auto per tornare a casa dopo aver trascorso L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Camilla_Curt : @fracole54 @unagiaslifes Talmente lucida che per un mese è stata accozzata a delia solo perchè nemica di soleil...… - Camilla_Curt : Miriana che dice a delia di non provarci con barù perché ha in ballo una cosa con jessica, dimenticandosi che lei h… - Camilla_Curt : RT @priscilla_ushi: Ma Miriana la “delicatezza tra donne” l’ha dimenticata quando era appoggiata 24/24 a Biagio che era fidanzato? #gfvip - catlover_4life : RT @44pwrker: @94DunkirkHrry @catlover_4life @i369louist ma niall è il fidanzato di shaw lo sanno tutti che shawn ha lasciato camilla perch… - mavuoidiecieuro : adesso canta Camilla Economia e Management all’università Cattolica di Milano il suo fidanzato si chiama Edoardo fa la Bocconi #Sanremo2022 -