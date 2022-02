Gratta e vinci rubato | il tabaccaio fuori dal carcere | Incapace di intendere e volere

Advertising

Quando rubò ilda 500mila euro a 'Zia Anna', come era conosciuta nel quartiere Materdei di Napoli la signora, era " in uno stato di incapacità parziale di intendere e di volere ". È questo l'esito ...Gaetano Scutellaro, il tabaccaio del quartiere Materdei, a Napoli, che a settembre dello scorso anno rubò un "" da mezzo milione a un'anziana , ha lasciato il carcere dopo qualche mese passato in cella . Una perizia psichiatrica, richiesta dal giudice, ha stabilito che l'uomo - al momento del ...Sì, perché è l’ex marito della titolare di una tabaccheria di Napoli – in via Mater Dei 37 – che rubò un Gratta e Vinci da 500mila euro a una donna di 69 anni. L’uomo fuggì in scooter e fu arrestato a ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...