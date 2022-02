Gmail sta cambiando, ecco gli aggiornamenti (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’interfaccia utente di Gmail sta per essere aggiornata. A partire dall’8 febbraio, Google comincerà il rilascio della nuova versione. Il servizio di posta elettronica di Google, Gmail, è al momento utilizzato da ben 1.8 miliardi di persone in tutto il monto. 2 su 7 miliardi di persone che siamo, hanno un proprio indirizzo su Gmail. Ora il servizio sta cambiando, e il colosso tecnologico si appresta a una serie di aggiornamenti, con il rilascio della nuova versione della home-page del servizio. A cambiare, dunque, è l’interfaccia. Come quando a una certa età qualcuno sente di fare il lifting, Google ha deciso che è arrivato il tempo di modificare il volto di Gmail, principalmente a livello di estetica, non tanto di servizi. Per adesso, solo agli utenti Workspace sarà concesso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’interfaccia utente dista per essere aggiornata. A partire dall’8 febbraio, Google comincerà il rilascio della nuova versione. Il servizio di posta elettronica di Google,, è al momento utilizzato da ben 1.8 miliardi di persone in tutto il monto. 2 su 7 miliardi di persone che siamo, hanno un proprio indirizzo su. Ora il servizio sta, e il colosso tecnologico si appresta a una serie di, con il rilascio della nuova versione della home-page del servizio. A cambiare, dunque, è l’interfaccia. Come quando a una certa età qualcuno sente di fare il lifting, Google ha deciso che è arrivato il tempo di modificare il volto di, principalmente a livello di estetica, non tanto di servizi. Per adesso, solo agli utenti Workspace sarà concesso di ...

