Gianmaria Antinolfi parla della fidanzata Federica Calemme e fa alcune dichiarazioni inedite su Belen Rodriguez

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ospite a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 6 febbraio,. L’imprenditore napoletano ha partecipato come concorrente nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e ha abbondonato il programma per motivi lavorativi. L’ex Vippone su: “se avessi avuto più tempo mi sarei innamorato” Silvia Toffanin va subito dritta al punto e gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.