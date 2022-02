Gf Vip 6, Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ polemica sui social da diverse ore per una frase utilizzata da Manila Nazzaro in Casa contro Nicola Pisu, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan. Le parole dell’ex Miss Italia sono subito state redarguite dal diretto interessato, che ha deciso prontamente di replicare. Ma a intervenire in sua difesa è stato, invece, il compagno Lorenzo Amoruso, attraverso un lungo commento pubblicato su Instagram. L’intendo dell’uomo? Quello di far comprendere come attraverso una clip tagliata sia facile fraintendere quel “lui può morire affogato” pronunciato da Manila, che se contestualizzato non può che assumere sfaccettature nettamente diverse. Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ polemica sui social da diverse ore per una frase utilizzata dain Casa contro, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan. Le parole dell’ex Miss Italia sono subito state redarguite dal diretto interessato, che ha deciso prontamente di replicare. Ma a intervenire in sua difesa è stato, invece, il compagno, attraverso un lungo commento pubblicato su Instagram. L’intendo dell’uomo? Quello di far comprendere come attraverso una clip tagliata sia facile fraintendere quel “lui può morire affogato” pronunciato da, che se contestualizzato non può che assumere sfaccettature nettamente diverse. Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu È polemica dopo alcuni commenti del… - blogtivvu : “Manila non ha augurato la morte a nessuno!”, Lorenzo Amoruso interviene dopo lo scivolone al GF Vip - Pall_Gonfiato : Gf Vip, Lorenzo Amoruso difende Manila: 'Quanti fenomeni da tastiera esistono. Se volete strumentalizzare i 7 secon… - lorenzo_pirelli : @repubblica prima, avevo scritto una cosa a favore del popolo e contro i vip. mi è statocancellato- - lorenzo_pirelli : @eziomauro @repubblica facessero un partito per persone civili e non per COSIDDETTI vip, perchè tutto il POPOLO SOVRANO è VIP. -