Ganna domina la crono all' Etoile de Besseges Volta Valenciana a Vlasov

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Buona la primastagionale per Filippo: l'iridato di specialità conquista la quinta e ultima tappa dell'de, proprio come un anno fa. "Cercherò di ripetermi", aveva detto ...

Advertising

stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Italia protagonista con Filippo ganna nella tappa conclusiva della #EDB2022 - SpazioCiclismo : Italia protagonista con Filippo ganna nella tappa conclusiva della #EDB2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna domina

Buona la prima crono stagionale per Filippo: l'iridato di specialità conquista la quinta e ultima tappa dell'Etoile de Besseges, proprio come un anno fa. "Cercherò di ripetermi", aveva detto alla vigilia il missile di Verbania, che sugli ...Nella gara regina dei mondiali di ciclocross,il 22enne di Leeds. Con una fantastica ... aveva ottenuto, l'oro olimpico nel quartetto su pista con, Lamon, Milan e Consonni più Bertazzo ai ...Buona la prima crono stagionale per Filippo Ganna: l’iridato di specialità conquista la quinta e ultima tappa dell’Etoile de Besseges, proprio come un anno fa. "Cercherò di ripetermi", aveva detto ...(SpazioCiclismo) Anche un anno fa, al principio del suo magico 2021, Ganna aveva vinto la crono finale dell’Etoile, esattamente sullo stesso percorso. Alès Filippo Ganna. (La Repubblica) ...