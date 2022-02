Coppa Italia: l'Inter cerca un riscatto immediato contro la Roma. Mourinho tenta il colpo: qualificazione a 3,60 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Inter vuole cancellare immediatamente la sconfitta nel derby in campionato e i quarti di finale di Coppa Italia sembrano l’occasione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’vuole cancellare immediatamente la sconfitta nel derby in campionato e i quarti di finale disembrano l’occasione...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : Time for our Coppa Italia quarter-final against Lazio, have you bought your ticket? ??? Testa ai Quarti di… - OfficialASRoma : Al lavoro verso #InterRoma di Coppa Italia #ASRoma - gilnar76 : Juve Sassuolo Coppa Italia: Dionisi tenta un recupero in extremis #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - vegoooool : RT @acffiorentina: #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in finale ??… -