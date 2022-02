Camera: Fico, 'tutela ambiente in Costituzione, eutanasia, audizioni Pnrr, lavori della settimana' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica riprendono i lavori dell'Assemblea di Montecitorio. All'ordine del giorno dell'Aula da domani c'è l'esame della proposta di legge per introdurre la tutela dell'ambiente nella nostra Carta. Si tratta dell'ultimo passaggio previsto dall'iter di riforma costituzionale prima dell'approvazione definitiva". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Ma nei prossimi giorni -aggiunge- l'Assemblea esaminerà anche il provvedimento per lo sviluppo della produzione biologica, e continuerà la discussione del testo unificato sul fine vita. In calendario, inoltre, le mozioni sui progetti di rigenerazione urbana e per il sostegno dei settori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Dopo l'elezione del PresidenteRepubblica riprendono idell'Assemblea di Montecitorio. All'ordine del giorno dell'Aula da domani c'è l'esameproposta di legge per introdurre ladell'nella nostra Carta. Si tratta dell'ultimo passaggio previsto dall'iter di riforma costituzionale prima dell'approvazione definitiva". Lo annuncia il presidente, Roberto, in un post su Facebook. "Ma nei prossimi giorni -aggiunge- l'Assemblea esaminerà anche il provvedimento per lo sviluppoproduzione biologica, e continuerà la discussione del testo unificato sul fine vita. In calendario, inoltre, le mozioni sui progetti di rigenerazione urbana e per il sostegno dei settori ...

