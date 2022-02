Spalletti in conferenza: “Osimhen può fare meglio di così, il gol mi ha impressionato per un motivo” (Di domenica 6 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Quanto pesa questa vittoria? Noi o siamo forti o non lo siamo, non cambia questa vittoria rispetto alle altre. Il Napoli è stato costruito per giocare un bel calcio, un calcio importante, con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere questa volontà”. FOTO: Imago – Napoli Spalletti “Osimhen? Può fare meglio di come ha fatto oggi, non l’abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha coraggio da elogiare. Ti può venire un dubbio, ma ha dato una craniata in occasione del gol che dopo esser stato fuori per un infortunio del genere ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato instampa al termine di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Quanto pesa questa vittoria? Noi o siamo forti o non lo siamo, non cambia questa vittoria rispetto alle altre. Il Napoli è stato costruito per giocare un bel calcio, un calcio importante, con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere questa volontà”. FOTO: Imago – Napoli? Puòdi come ha fatto oggi, non l’abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha coraggio da elogiare. Ti può venire un dubbio, ma ha dato una craniata in occasione del gol che dopo esser stato fuori per un infortunio del genere ...

