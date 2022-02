Slittino | Fischnaller bronzo | “Ora PyeongChang alle spalle”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dominikha vinto la medaglia dinel singolo maschile delloai Giochi di Pechino 2022. Il carabiniere altoatesino ha mantenuto la terza posizione praticamente per tutti i due giorni di gara. E' il terzo italiano ad andare a medaglia in Olimpiade. Il tedesco Ludwig ha vinto la medaglia d'oro nel singolo maschile delloai Giochi di Pechino 2022, davanti all'austriaco Kindl. Il tedesco, dominatore della stagione, porta a casa dopo la Coppa del Mondo anche il titolo olimpico con 160 millesimi di vantaggio su Kindl. Terzo l'italiano Dominikstaccato di 951 millesimi dalla vetta."Una grande liberazione per tanti motivi. È stata una settimana veramente difficile quando hanno trovato ...