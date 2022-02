Sanremo 2022, Mahmood e Blanco conquistano l'Ariston (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco hanno vinto con "Brividi" la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo . Nella finale a tre hanno superato Elisa con "O forse sei tu" che ha conquistato la piazza d'onore e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022)hanno vinto con "Brividi" la settantaduesima edizione del Festival di. Nella finale a tre hanno superato Elisa con "O forse sei tu" che ha conquistato la piazza d'onore e ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - tvsorrisi : Le emozioni (tutte, tante) di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2022 #Sanremo2022 - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - Raffaeleboselli : @GabrieleMuccino @Sanremo__2022 Gabriele stai attento,contro questi non si vince mai! - sulsitodisimone : Il monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo -