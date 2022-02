Sanremo 2022, boom di ascolti anche per la finalissima: l’Ama Ter chiude col botto (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo – Sanremo 2022, l’Ama Ter chiude col botto. Sono stati 13.380.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1 alla serata finale di Sanremo 2022. La media di share è stata del 64,9%. Oltre 10 punti in più dell’anno scorso. Sono 22 anni che una finale del Festival non ottiene un ascolto medio così alto. Per trovarne uno più alto bisogna tornare infatti al Festival del 2000, condotto da Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre, che ottenne una media di share nella finale del 65,47% di share. L’anno scorso la serata finale era stata seguita in media da 9.970.000 spettatori con il 54,4% di share. Mentre nel 2020 la media della finale era stata di 11.477.000 spettatori con il 60,6% di share. La prima parte della serata di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022)Tercol. Sono stati 13.380.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1 alla serata finale di. La media di share è stata del 64,9%. Oltre 10 punti in più dell’anno scorso. Sono 22 anni che una finale del Festival non ottiene un ascolto medio così alto. Per trovarne uno più alto bisogna tornare infatti al Festival del 2000, condotto da Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre, che ottenne una media di share nella finale del 65,47% di share. L’anno scorso la serata finale era stata seguita in media da 9.970.000 spettatori con il 54,4% di share. Mentre nel 2020 la media della finale era stata di 11.477.000 spettatori con il 60,6% di share. La prima parte della serata di ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - AriannaCasabur1 : RT @TicketOneIT: ??Dopo averci fatto emozionare come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo @mengonimarco sarà protagonista di du… - statodelsud : Sanremo 2022, gli artisti in gara i veri super ospiti. Amadeus vicino alla riconferma -