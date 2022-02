Nizza-Clermont, le formazioni ufficiali: Kluivert titolare (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Nizza vuole rispondere alla vittoria del Marsiglia e riprendersi il secondo posto, ma prima dovrà superare l’ostacolo Clermont nella sfida valida per la giornata 23 di Ligue 1 (di seguito le formazioni ufficiali). I rivieraschi sono reduci da uno splendido momento di forma con cinque vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiunge il successo ai rigori negli ottavi della Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain. Ai quarti, fra tre giorni, il big match contro il Marsiglia con l’obiettivo di arrivare in finale. Il tecnico Galtier, che nella scorsa stagione ha compiuto l’impresa di vincere il campionato alla guida del Lille, sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi della prossima Champions League. Dopo tante stagioni in Ligue 2, la matricola ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilvuole rispondere alla vittoria del Marsiglia e riprendersi il secondo posto, ma prima dovrà superare l’ostacolonella sfida valida per la giornata 23 di Ligue 1 (di seguito le). I rivieraschi sono reduci da uno splendido momento di forma con cinque vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiunge il successo ai rigori negli ottavi della Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain. Ai quarti, fra tre giorni, il big match contro il Marsiglia con l’obiettivo di arrivare in finale. Il tecnico Galtier, che nella scorsa stagione ha compiuto l’impresa di vincere il campionato alla guida del Lille, sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi della prossima Champions League. Dopo tante stagioni in Ligue 2, la matricola ...

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Clermont Risultati calcio live, domenica 6 febbraio 2022 - Calciomagazine ...00 Defence Force - Wolkite Kenema 17:00 EUROPA ATLANTIC CUP Midtjylland - Breidablik 20:30 FRANCIA LIGUE 1 Lorient - Lens 0 - 0 (*) Nizza - Clermont 15:00 Reims - Bordeaux 15:00 Strasburgo - Nantes ...

Milan, Giroud monsieur derby: gol per l'assalto dello scudetto 17:30 Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth CALCIO - LIGUE 1 13:00 Lorient - Lens 15:00 Nizza - Clermont 15:00 Reims - Bordeaux 15:00 Strasburgo - Nantes 15:00 Troyes - Metz 17:00 Rennes - Brest 20:45 ...

Nizza vs Clermont: pronostico e possibili formazioni Periodico Daily - Notizie Nizza-Clermont: segui la diretta LIVE della Ligue 1 Domenica 6 febbraio alle 15:00 va in scena il match tra Nizza e Clermont, valido per la ventitreesima giornata di Ligue 1: segui la gara in diretta LIVE Domenica 6 febbraio alle ore 15:00 va in scena ...

Nizza – Clermont: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV Nizza e Clermont si affronteranno Domenica 6 febbraio alle 15:00, in un match valido per la 23a giornata. Qui abbiamo descritto alcune possibili scommesse sul pronostico Nizza – Clermont. Uno dei ...

