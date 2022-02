MotoGP, Aleix Espargaro: "L'Aprilia è migliorata, vedremo se basterà" - News (Di domenica 6 febbraio 2022) Aleix Espargaro e l'Aprilia sono tra i grandi protagonisti dei test MotoGP in Malesia: lo spagnolo è riuscito a essere veloce in tutte le sessioni , facendo segnare il miglior tempo nel Day 1 e il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 6 febbraio 2022)e l'sono tra i grandi protagonisti dei testin Malesia: lo spagnolo è riuscito a essere veloce in tutte le sessioni , facendo segnare il miglior tempo nel Day 1 e il ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, Aleix #Espargaro: “L'#Aprilia è migliorata, vedremo se basterà” - News ?? - MotorcycleSp : Aleix Espargaró può già sentire le differenze nella sua nuova Aprilia MotoGP dopo aver corso tre gio... - MotorcycleSp : Aleix Espargaró è tornato in pista questa domenica, nel secondo giorno di test MotoGP a Sepang. Il p... - DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: Enea fissa il nuovo primato in 1’58”131 davanti ad Aleix Espargarò e Martin. Bagnaia 6° davanti davanti a Quartararo e Mar… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini primo davanti ad Aleix Espargaro pomeriggio bagnato! - #MotoGP… -