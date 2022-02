Morgan spara a zero su Gianni Morandi: “Se la può scordare” (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora una volta Morgan è tornato a far parlare di sé, sparando a zero su Gianni Morandi. Vediamo insieme le parole dell’artista Il cantautore milanese è sicuramente un artista dal grande talento, che spesso ha messo in evidenza anche la sua personalità eccentrica e, talvolta, fuori dagli schemi. Una delle sue peculiarità è senz’altro quella di dire sempre ciò che pensa, senza badare al fatto di risultare popolare o meno. Morgan (Instagram)Quest’anno ha partecipato all’ultima edizione andata in onda fin qui di “Ballando con le stelle”. Al termine del dancing show dei canali Rai, lui e la sua partner Alessandra Tripoli si sono posizionati sul gradino più basso del podio, a pari merito con la coppia composta da Sabrina Salerno e da Samuel Peron. Tralasciando alcune ... Leggi su topicnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora una voltaè tornato a far parlare di sé,ndo asu. Vediamo insieme le parole dell’artista Il cantautore milanese è sicuramente un artista dal grande talento, che spesso ha messo in evidenza anche la sua personalità eccentrica e, talvolta, fuori dagli schemi. Una delle sue peculiarità è senz’altro quella di dire sempre ciò che pensa, senza badare al fatto di risultare popolare o meno.(Instagram)Quest’anno ha partecipato all’ultima edizione andata in onda fin qui di “Ballando con le stelle”. Al termine del dancing show dei canali Rai, lui e la sua partner Alessandra Tripoli si sono posizionati sul gradino più basso del podio, a pari merito con la coppia composta da Sabrina Salerno e da Samuel Peron. Tralasciando alcune ...

Advertising

Novella_2000 : Morgan spara a zero su Sanremo: “Mi hanno bannato...Cani, bastardi” (FOTO) #Sanremo2022 - MarcoMm : Tempera, come tutti quelli che 'sono stati', ora spara a zero su quelli che 'sono'. Poi mi spiegherete perchè Morga… -