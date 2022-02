Inter-Milan | altro flop per Handanovic Bufera sui social | Indecoroso | un palo della luce

(Di domenica 6 febbraio 2022) Brutta sconfitta per i nerazzurri nel derby dopo aver dominato fino al 75esimo. Sul banco degli imputati è finito ancora una volta Samirche non è stato per nulla impeccabile sulla...

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - ParmeshSriv : RT @FBiasin: I cambi (azzeccati da una parte, nulli dall’altra) e 5 minuti di totale blackout: il #Milan vince il #derby, l’#Inter deve pia… - lepecue : 'la leyenda' del Inter de Milán JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJSJJSSJSJSJSJSJSJSJSJJAJAJAJAJAJ -

...tutt'altro che irreprensibile sulla conclusione di Giroud che ha regalato il 2 - 1 al. Il ... Se giochi a calcio come fa l'a volte sbagli e sei punito, magari altre volte c'erano stati ......tutt'altro che irreprensibile sulla conclusione di Giroud che ha regalato il 2 - 1 al. Il ... E l'ironia dei tifosi, sia del Burkina Faso che dell', si è scatenata sui social. 'Perfetto…...L’Inter poteva mettere una serie ipoteca sul campionato e invece ha perso il derby contro il Milan che ha riaperto la corsa scudetto. Il gol realizzato da Perisic non è bastato per portare a casa un ...C’era delusione in casa Inter dopo la sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan: ecco cosa è successo nell’immediato post gara È stato un sabato ricco di emozioni in Serie A soprattutto per via del ...