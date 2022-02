Genoa | primi lampi di Amiri | 'Orgoglioso di me e della squadra Che cuore!'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Mezzora abbondante. Giusto per cominciare a prendere confidenza con compagni nuovi e con un nuovo campionato. Ma anche per contribuire a regalare...

COSA VA E COSA NON VA NEL- "Prima di tutto penso che tatticamente, quello che volevamo fare nei25 minuti l'abbiamo fatto bene. Dopo abbiamo avuto un problema: abbiamo ripreso molti ...L'allenatore delha apprezzato soprattutto la prima parte di gara: "Nei25 abbiamo fatto veramente bene tatticamente, tutto quello che volevamo fare, poi abbiamo avuto il problema di ...Roma-Genoa, ecco la moviola dei quotidiani di oggi ... Senza nemmeno cercare di placare gli animi, sicuramente surriscaldati, per quello che era successo qualche istante prima. Ecco perché in questo ...Tutte condizioni che mancano nel rosso al difensore del Genoa. Il giallo ci poteva stare come era successo in precedenza a Mancini nel primo tempo, reo di aver dato un colpo in faccia a Yeboah con il ...