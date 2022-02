Boom di ascolti per la finale di Sanremo con (quasi) il 65% di share (Di domenica 6 febbraio 2022) Una chiusura ‘col botto’ quella di Amadeus. L’ultima serata della 72esima edizione del Festiva di Sanremo è terminata con un Boom di ascolti incredibile. Sono stati 13 milioni 380mila gli spettatori che hanno assistito ieri sera su Rai1 alla serata finale all’Ariston. La media di share è stata del 64,9%, con oltre dieci punti in più dell’anno scorso. E per la proclamazione dei vincitori ( Mahmood & Blanco con la loro ‘Brividi’), si è raggiunto il picco di 73,4% di share. La prima parte della serata – prima di mezzanotte – ha raccolto 15 milioni 660 mila spettatori pari al 62.1% di share; mentre la seconda 10 milioni 153 mila con il 72.1%. Numeri così alti non si raggiungevano da oltre vent’anni, precisamente dal Festival del 2000, quando con la conduzione di Fabio ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Una chiusura ‘col botto’ quella di Amadeus. L’ultima serata della 72esima edizione del Festiva diè terminata con undiincredibile. Sono stati 13 milioni 380mila gli spettatori che hanno assistito ieri sera su Rai1 alla serataall’Ariston. La media diè stata del 64,9%, con oltre dieci punti in più dell’anno scorso. E per la proclamazione dei vincitori ( Mahmood & Blanco con la loro ‘Brividi’), si è raggiunto il picco di 73,4% di. La prima parte della serata – prima di mezzanotte – ha raccolto 15 milioni 660 mila spettatori pari al 62.1% di; mentre la seconda 10 milioni 153 mila con il 72.1%. Numeri così alti non si raggiungevano da oltre vent’anni, precisamente dal Festival del 2000, quando con la conduzione di Fabio ...

