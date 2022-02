Ascolti finale Sanremo 2022 | si chiude un’edizione da record per Amadeus

(Di domenica 6 febbraio 2022) Boom su ogni fronte: canzoni perfette, spettacolo apprezzato da tutti, polemiche ridotte all’osso. L’edizione 72 del Festival diè stata quasi perfetta e miracolosamente, non era scontato, nessun caso di covid ha “sporcato”. Grande attesa quindi anche per i dati auditel delladi. Come sempre glisaranno un tema caldo di giornata e ci si aspetta grandissime cose dalladel Festival. Si vola ancora una volta sopra il 60 % di share? Una serata piacevolissima quella di ieri, con una chiusura alle 2 di notte, un altro piccolo miracolo che, nonostante le 25 canzoni,ci ha regalato, in modo da non scontentare davvero nessuno. Un festival dei, a proposito di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti finale

Sanremo 2022 verrà ricordato per glialtissimi, il trionfo di Amadeus e ovviamente per la vittoria (annunciata) di Blanco e ... dai Portici di Bologna sul palco all'esplosioneera un ...SANREMO 2022: NOTIZIE, VIDEO, APPROFONDIMENTI La classifica definitiva di Sanremo 2022 Le nostre pagelle a cantanti e ospiti della 72esima edizione I nostri voti ai look dellaGli: un'...Ultima serata ieri per il Festival di Sanremo 2022, che ha chiuso un’edizione da ascolti record, la terza consecutiva condotta da Amadeus. Ma qual è la storia auditel del sabato sera della kermesse?Grande attesa quindi anche per i dati auditel della finale di Sanremo 2022. Come sempre gli ascolti saranno un tema caldo di giornata e ci si aspetta grandissime cose dalla finale del Festival. Si ...