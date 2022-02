Advertising

MediasetTgcom24 : Afroamericano ucciso da agenti, nuove proteste a Minneapolis #minneapolis

Oltre mille persone sono scese in piazza sabato sera a Minneapolis per protestare contro l'uccisione di Amir Locke, il 22enne afroamericano ucciso a sangue freddo dalla polizia mentre era assopito sul divano durante una perquisizione domiciliare senza preavviso, di cui però non era il destinatario. Nel corso della manifestazione i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del sindaco Jacob Frey e l'incriminazione dell'agente che ha ucciso il 22enne. L'uccisione è avvenuta mercoledì scorso, quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento.