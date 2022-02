Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova passeggia, travolta 3-0 Vibo Valentia (Di sabato 5 febbraio 2022) La Cucine Lube Civitanova supera in tre set la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di Blengini, dopo la sofferta vittoria con Trento, ottengono i tre punti contro la formazione calabrese con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-17, 25-12). Non riescono a reagire invece gli ospiti, al momento penultimi in classifica, e mai in partita quest’oggi. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – Avvio di match piuttosto equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto e nessuna riesce a prendere il largo. A partire ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La Cucine Lubesupera in tre set la Tonno Callipo Calabrianella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di Blengini, dopo la sofferta vittoria con Trento, ottengono i tre punti contro la formazione calabrese con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-17, 25-12). Non riescono a reagire invece gli ospiti, al momento penultimi in classifica, e mai in partita quest’oggi. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – Avvio di match piuttosto equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto e nessuna riesce a prendere il largo. A partire ...

