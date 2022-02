Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 10:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULL’ INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione Lazio AD ECCEZIONE PER LA TANGENZIALE EST DOVE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO E SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA 3 VIAGGIA SU TRAM TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, MENTRE È SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE TRASTEVERE INFINE OGGI E DOMANI, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI ANTI-ASSEMBRAMENTO, SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, POSSIBILI TEMPORANEE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’ INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLAAD ECCEZIONE PER LA TANGENZIALE EST DOVE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO E SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA 3 VIAGGIA SU TRAM TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, MENTRE È SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE TRASTEVERE INFINE OGGI E DOMANI, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI ANTI-ASSEMBRAMENTO, SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, POSSIBILI TEMPORANEE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 05 - 02 - 2022 ore 07:30 ...Ostiense Tra le 15 e le 18 anche qui non si possono escludere disagi nell'area circostante lo stadio Olimpico torna il campionato di calcio oggi alle 15 roma - genoa le misure relative alla viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 SARA SPANO' BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA E ...

