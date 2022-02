Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 11:10 (Di sabato 5 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono ritornati che Marocco ore decisive per Ryanair bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo profondo 32 metri le operazioni pericolose di salvataggio che la giorni tengono il paese con il fiato sospeso in una fase decisiva Perché i soccorritori Sono ormai a pochi metri dal piccolo che sembra ancora vivo ma nella notte le operazioni sono anche state temporaneamente interrotta per il timore che il terreno potesse crollare nuova classifica generale del Festival di Sanremo che tiene conto del giudizio dei tre giri e Sara stampa televoto demoscopica sulle cover eseguite degli Artisti nella quarta serata ma monteblanco ancora in testa Elisa scende dal primo gradino del Podio passa in terza posizione mentre continua la rimonta di Gianni Morandi che sale al secondo posto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono ritornati che Marocco ore decisive per Ryanair bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo profondo 32 metri le operazioni pericolose di salvataggio che la giorni tengono il paese con il fiato sospeso in una fase decisiva Perché i soccorritori Sono ormai a pochi metri dal piccolo che sembra ancora vivo ma nella notte le operazioni sono anche state temporaneamente interrotta per il timore che il terreno potesse crollare nuova classifica generale del Festival di Sanremo che tiene conto del giudizio dei tre giri e Sara stampa televoto demoscopica sulle cover eseguite degli Artisti nella quarta serata ma monteblanco ancora in testa Elisa scende dal primo gradino del Podio passa in terza posizione mentre continua la rimonta di Gianni Morandi che sale al secondo posto ...

