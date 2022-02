Superbonus, le truffe a danno delle casse pubbliche che mettono a rischio tutto il settore. Un euro ogni cinque da opere fasulle (Di sabato 5 febbraio 2022) Da un lato ci sono truffe per 4 miliardi di euro di denaro pubblico trasformato in buona parte in criptovalute e depositato su conti di paradisi fiscali. Dall’altro un mercato da 21 miliardi di crediti vantati nei confronti delle casse dello Stato e generati dal Superbonus 110 per cento. In mezzo i cittadini che rischiano di restare con il cerino in mano e un governo che non sa che pesci prendere per far funzionare il superincentivo senza danneggiare le casse pubbliche. E’ una tempesta perfetta con cifre da capogiro messe a nudo dalle inchieste della magistratura che hanno portato al sequestro di miliardi di crediti sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate, considerandoli “corpo del reato”. Lo scorso dicembre la sola Procura di Roma ha bloccato 1,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Da un lato ci sonoper 4 miliardi didi denaro pubblico trasformato in buona parte in criptovalute e depositato su conti di paradisi fiscali. Dall’altro un mercato da 21 miliardi di crediti vantati nei confrontidello Stato e generati dal110 per cento. In mezzo i cittadini che rischiano di restare con il cerino in mano e un governo che non sa che pesci prendere per far funzionare il superincentivo senza danneggiare le. E’ una tempesta perfetta con cifre da capogiro messe a nudo dalle inchieste della magistratura che hanno portato al sequestro di miliardi di crediti sulla piattaforma dell’Agenziaentrate, considerandoli “corpo del reato”. Lo scorso dicembre la sola Procura di Roma ha bloccato 1,2 ...

infoitinterno : Superbonus, Federico (M5S): pronti emendamenti per recuperare cedibilità multipla dei crediti ed evitare truffe - Gabriel__1973 : @ettore_licheri I soldi del recovery chissa' che fine avrebbero fatto in mani a Conte, ricordiamoci della bozza por… - UmbertoexIT : @fdragoni In disuso, spero. Ma mi raccomando: il problema sono le truffe sul superbonus. - FI_Toscana : RT @S_Giacomoni: #SUPERBONUS ?? Giusto e doveroso fermare le truffe e arrestare i disonesti, ma non possiamo bloccare le #imprese oneste e… - mariavenera2 : RT @S_Giacomoni: #SUPERBONUS ?? Giusto e doveroso fermare le truffe e arrestare i disonesti, ma non possiamo bloccare le #imprese oneste e… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus truffe Superbonus 110, Stop alla cessione del credito. A rischio in Veneto cantieri per 1 miliardo Il Superbonus 110% stato l'elemento decisivo per raggiungere un livello cos alto di crescita del Pil nel 2021 e non giusto bloccarlo con misure che vorrebbero ridurre le truffe ma finiscono solo per ...

'Superbonus, ridurre la stretta'. Palazzo Chigi: nessun dietrofront Ma come si farebbero a evitare le truffe? Anche qui le proposte vanno più o meno tutte nella stessa ...proprio dalle notizie relative al congelamento della piattaforma di sconto del Superbonus e all'...

Superbonus, le truffe a danno delle casse pubbliche che mettono a rischio tutto il settore Il Fatto Quotidiano Superbonus: con il “congelamento” delle operazioni di Poste e Cdp il settore rischia la paralisi MILANO - Resta alta la tensione sul Superbonus. Molti i fronti aperti nel mare magnum ... Per i tecnici del Senato è una misura buona per bloccare le truffe - 4 miliardi accertati - ma talmente dura ...

Più occupati nell’edilizia Incognita bonus nell’ambito del Superbonus, il credito potrà essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il ...

Il110% stato l'elemento decisivo per raggiungere un livello cos alto di crescita del Pil nel 2021 e non giusto bloccarlo con misure che vorrebbero ridurre lema finiscono solo per ...Ma come si farebbero a evitare le? Anche qui le proposte vanno più o meno tutte nella stessa ...proprio dalle notizie relative al congelamento della piattaforma di sconto dele all'...MILANO - Resta alta la tensione sul Superbonus. Molti i fronti aperti nel mare magnum ... Per i tecnici del Senato è una misura buona per bloccare le truffe - 4 miliardi accertati - ma talmente dura ...nell’ambito del Superbonus, il credito potrà essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il ...