Spalletti: «Il Napoli deve fare il Napoli, è costruito per cercare di vincere qualsiasi partita» (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia del match di campionato contro il Venezia, Luciano Spalletti presenta la partita in conferenza stampa. «L’Inter è stata brava ad avere più quote degli altri nel condominio, le altre sono suddivise in parti uguali» «Ci possono essere dei momenti come quello che abbiamo passato della tempesta perfetta, in cui può sembrare più difficile, ma qualsiasi scenario per noi non deve cambiare niente, qualsiasi situazione di classifica, il Napoli deve fare il Napoli, è costruito per andare a cercare di vincere qualsiasi partita. Sarebbe ideale avere tutti i giocatori a disposizione, ma ormai si gioca spesso, non è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia del match di campionato contro il Venezia, Lucianopresenta lain conferenza stampa. «L’Inter è stata brava ad avere più quote degli altri nel condominio, le altre sono suddivise in parti uguali» «Ci possono essere dei momenti come quello che abbiamo passato della tempesta perfetta, in cui può sembrare più difficile, mascenario per noi noncambiare niente,situazione di classifica, ilil, èper andare adi. Sarebbe ideale avere tutti i giocatori a disposizione, ma ormai si gioca spesso, non è ...

