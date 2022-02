Slittino | Dominik Fischnaller consolida il 3° posto dopo due manche! Ludwig e Kindl vicinissimi

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo a metà gara e la situazione è, ovviamente, più che aperta. Conclusa la prima giornata olimpica ai Giochi invernali di Pechino 2022 per il singolo maschile di. L’Italia affidava tutte le proprie carte ae l’altoatesino non ha deluso le aspettative, trovandosi in pienissima lotta per le medaglie. Terzo tempo nella prima run, confermato anche nella seconda per l’alfiere tricolore che è dunque, al momento, medaglia di bronzo virtuale.non è stato perfetto in nessuna delle due discese, ma non ha commesso errori gravi e ha limitato assolutamente i danni, cosa fondamentale su una pista difficilissima come quella di Yanqing. La lotta per l’oro sembra esser racchiusa a due uomini: restanoil vincitore della Coppa del Mondo Johannes ...