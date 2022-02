Serie B 2021/2022: il Frosinone passa in scioltezza 2-0 contro il Vicenza (Di sabato 5 febbraio 2022) Gara intensa a Frosinone tra Frosinone e Vicenza che termina con la vittoria casalinga per 2-0. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca sul finale del primo tempo con il gol di Garri. Al minuto 47? arriva il raddoppio su un autogol di ospite di Pasini. Frosinone che rimane attaccato alle zone alte della classifica, quarto posto e -4 dal primo posto del Lecce. Vicenza sempre penultimo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti. Gara che però non si sblocca fino alla chiusura del primo tempo quando, il neo acquisto della Juventus, Gatti, si gira in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va all’intervallo sull’1-0. SECONDO TEMPO – Anche qui la partenza è lanciata, ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Gara intensa atrache termina con la vittoria casalinga per 2-0. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca sul finale del primo tempo con il gol di Garri. Al minuto 47? arriva il raddoppio su un autogol di ospite di Pasini.che rimane attaccato alle zone alte della classifica, quarto posto e -4 dal primo posto del Lecce.sempre penultimo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti. Gara che però non si sblocca fino alla chiusura del primo tempo quando, il neo acquisto della Juventus, Gatti, si gira in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va all’intervallo sull’1-0. SECONDO TEMPO – Anche qui la partenza è lanciata, ...

