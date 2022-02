Sanremo, i Ferragnez invitano a votare per Dargen D’Amico (Di domenica 6 febbraio 2022) Fedez invita i suoi follower di Instagram a votare Dargen D'Amico per la finalissima del Festival di Sanremo. In alcune stories, il rapper sostiene il "collega" e amico, invitando il pubblico a televotare Dargen. Fedez conta 13,3 milioni di follower. Anche la moglie, Chiara Ferragni, invita al voto per Dargen DAmico. Lei invece conta 26,2 milioni di seguaci. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) Fedez invita i suoi follower di Instagram aD'Amico per la finalissima del Festival di. In alcune stories, il rapper sostiene il "collega" e amico, invitando il pubblico a tele. Fedez conta 13,3 milioni di follower. Anche la moglie, Chiara Ferragni, invita al voto perDAmico. Lei invece conta 26,2 milioni di seguaci.

Advertising

alliscaglioni : Chiara Ferragni e Fedez schierati per Dargen D’Amico a Sanremo (perché sono amici e hanno lavorato insieme, come si… - Corriere : I Ferragnez si sono schierati - MissDanaDax : @Meissa_FG Io ho cominciato ad amarlo in The Ferragnez. Dove c'era Fedez che si cagava sul palco di Sanremo e lui i… - camismyikigai : Ferragnez so che siete suoi amici ma per carità non sponsorizzatelo, lo dico per il bene di sanremo - esddaisy : Comunque ci stavo pensando: il prossimo anno dovrebbero fare la serie su Sanremo - tipo tutti i dietro le scene - l… -