Sanremo | gli ascolti della serata cover | 11 | 3 milioni e 60 | 5% di share Stracciati i numeri del 2021

Advertising

Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ul… - _the_jackal : La rappresentante di lista si è portata tutti gli amici a Sanremo #Sanremo2022 - RaiUno : #Blanca è tutti loro. @ChiaraGiannetta e i suoi quattro guardiani ?? #Sanremo2022 La clip è su RaiPlay ?… - ceyba12 : RT @Corriere: Volano ancora gli ascolti: 11 milioni di spettatori tv e 60% di share - eliadallaglio : RT @paolomadron: Se è furbo si ferma qui, se è avido condurrà anche il prossimo Festival (dove gli rinfacceranno gli ascolti in calo rispet… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo gli

Gianluca Grignani è tornato ieri sera sul palco di, per il duetto con Irama che ha scelto lui (e una sua canzone, La mia storia tra le dita ) ... Missione riuscita, perchéspettatori hanno ...il terzo Festival di Amadeus si conferma un'edizione da record. Anche la serata di ieri sera dedicata alle cover colleziona dati pazzeschi: la quarta serata della kermesse (dalle 21.29 all'1.41) è ...Prosegue il trend positivo di questa edizione numero 72 del Festival di Sanremo che domina quindi anche gli ascolti di ieri sera, come ovvio che sia, toccando nel blocco fra le nove e le undici i 16 ...Per trovare ascolti più alti bisogna risalire al Festival di Pippo Baudo del 1995, quando gli spettatori furono 16,8 mln con uno share del 65,8%. Lo scorso anno la quarta serata del Festival di ...