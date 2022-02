Sanremo 2022, Sangiovanni e il gol a Amadeus: ecco sciarpa Milan (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiudi gli occhi”. E Amadeus, tifoso dell’Inter, si ritrova al collo la sciarpa del Milan. Sangiovanni, prima di esibirsi nella serata finale di Sanremo 2022, compie il blitz rossonero nel giorno del derby vinto dal Milan per 2-1 in rimonta. Amadeus chiude gli occhi come chiesto dal cantante e sta al gioco: al collo si ritrova la sciarpa dei cugini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiudi gli occhi”. E, tifoso dell’Inter, si ritrova al collo ladel, prima di esibirsi nella serata finale di, compie il blitz rossonero nel giorno del derby vinto dalper 2-1 in rimonta.chiude gli occhi come chiesto dal cantante e sta al gioco: al collo si ritrova ladei cugini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

