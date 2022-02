Sanremo 2022: la finale del Festival verrà trasmessa anche in Spagna (Di sabato 5 febbraio 2022) Promo di Amadeus in Spagna Il Festival di Sanremo 2022 arriva in Spagna. Complice la partecipazione della connazionale Ana Mena, in gara con il brano Duecentomila Ore, e l’elezione di fatto del rappresentante italiano all’ESC, la piattaforma streaming RTVE Play, gestita dalla tv di Stato iberica, ha deciso infatti di trasmettere, in diretta, la finalissima della 72esima edizione della kermesse canora, in programma stasera a partire dalle 20.40. Per consentire ai telespettatori di non perdere nessun minuto dell’ultimo appuntamento, RTVE ha deciso di affidare la telecronaca dell’evento a due conduttori d’eccezione: il ballerino italiano Giuseppe Di Bella e il giornalista Fernando Macías. In questo modo, in terra iberica si avrà modo di scoprire, in tempo reale, il nome del probabile avversario ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) Promo di Amadeus inIldiarriva in. Complice la partecipazione della connazionale Ana Mena, in gara con il brano Duecentomila Ore, e l’elezione di fatto del rappresentante italiano all’ESC, la piattaforma streaming RTVE Play, gestita dalla tv di Stato iberica, ha deciso infatti di trasmettere, in diretta, la finalissima della 72esima edizione della kermesse canora, in programma stasera a partire dalle 20.40. Per consentire ai telespettatori di non perdere nessun minuto dell’ultimo appuntamento, RTVE ha deciso di affidare la telecronaca dell’evento a due conduttori d’eccezione: il ballerino italiano Giuseppe Di Bella e il giornalista Fernando Macías. In questo modo, in terra iberica si avrà modo di scoprire, in tempo reale, il nome del probabile avversario ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - vogliosolojb : RT @alessiasidec: #BTS as Sanremo 2022 songs per votare da telefono fisso chiama il numero 130613 o invia un sms con i codici dei cantanti… - IlariaGhiso : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, Maurizio Lastrico a FqMagazine: “Io e Maria Chiara Giannetta fidanzati? C’è qualcosa di particolare e speci… -