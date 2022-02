Sampdoria-Sassuolo, Dionisi: “Finalmente è finito il mercato. Non pensiamo alla Juventus” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di SassuoloChannel alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Il calciomercato? Finalmente! Finalmente è finito. Tra settembre e gennaio al Sassuolo sono uscite delle certezze e sono entrati dei ragazzi giovani che tireranno fuori delle certezze. Dovremo e dovrò essere bravo a supportarli perché le qualità le hanno, ovviamente sono giovani e bisognerà dargli tempo. È rientrato anche Oddei da un’esperienza a Crotone, positiva come esperienza ma negativa perché forse si aspettava di giocare di più. I tre che sono arrivati hanno qualità. Ruan già sta bene, si allena da più tempo. Riccardo Ciervo è giovane ma si farà, ha avuto 6 mesi ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del, Alessio, ha parlato ai microfoni diChannelvigilia del match contro la. Ecco le sue parole: “Il calcio. Tra settembre e gennaio alsono uscite delle certezze e sono entrati dei ragazzi giovani che tireranno fuori delle certezze. Dovremo e dovrò essere bravo a supportarli perché le qualità le hanno, ovviamente sono giovani e bisognerà dargli tempo. È rientrato anche Oddei da un’esperienza a Crotone, positiva come esperienza ma negativa perché forse si aspettava di giocare di più. I tre che sono arrivati hanno qualità. Ruan già sta bene, si allena da più tempo. Riccardo Ciervo è giovane ma si farà, ha avuto 6 mesi ...

Advertising

mastelli93 : @AndreCardi @Enzobruno9 @AssetAsteria #PronoTwitter18 Roma-Genoa Inter-Milan 1-1 Fiorentina-Lazio 1-2 Atalanta-Cag… - sassuolonews : Sampdoria Sassuolo Femminile LIVE: partita in diretta, cronaca e risultato - palpitesfutbol : GOL DO(A) Sampdoria (F)! Sampdoria (F) [1] x [3] Sassuolo (F) Campeonato Italiano Feminino 1ª - 2021/2022 - 14ª Rod… - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaSassuolo - Fantacalcio : Sampdoria-Sassuolo, Dionisi alla vigilia: 'Djuricic non convocato' -