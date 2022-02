Sabrina Ferilli a Sanremo, la regina della comicità è la vera protagonista della finale (Di sabato 5 febbraio 2022) Per il gran finale di Sanremo, ci sarà Sabrina Ferilli stasera sul palco, insieme ad Amadeus. Compito mica facile, dopo gli ascolti record di ieri, che ha toccato numeri che non si vedevano da trent’anni, per la serata delle cover. E dopo la performance di Drusilla Foer, che giovedì ha catalizzato l’attenzione di tutti. Lei, presentandosi in conferenza stampa stamattina, accortamente gioca al ribasso: “Complimenti a tutti per ieri, poi stasera noi non faremo un c***”, dice. “Stasera sarà lunga, faremo dei corsi di sopravvivenza, daremo dei popcorn. Io tutt’al più ci sarò sul finale, per dire chi ha vinto. Sono felice di essere qui, di rivedere persone con cui ho iniziato la mia carriera”. Sabrina Ferilli, terza volta al Festival di Sanremo Per lei è la ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) Per il grandi, ci saràstasera sul palco, insieme ad Amadeus. Compito mica facile, dopo gli ascolti record di ieri, che ha toccato numeri che non si vedevano da trent’anni, per la serata delle cover. E dopo la performance di Drusilla Foer, che giovedì ha catalizzato l’attenzione di tutti. Lei, presentandosi in conferenza stampa stamattina, accortamente gioca al ribasso: “Complimenti a tutti per ieri, poi stasera noi non faremo un c***”, dice. “Stasera sarà lunga, faremo dei corsi di sopravvivenza, daremo dei popcorn. Io tutt’al più ci sarò sul, per dire chi ha vinto. Sono felice di essere qui, di rivedere persone con cui ho iniziato la mia carriera”., terza volta al Festival diPer lei è la ...

trash_italiano : OGGI QUI SOLO PER SABRINA FERILLI #Sanremo2022 - trash_italiano : Ok “Fantasanremo” e “Papalina”, ma volete mettere far dire a Sabrina Ferilli “svegliati amore mio” davanti ad Amadeus? #Sanremo2022 - IlContiAndrea : È Sabrina Ferilli show ?????? #Sanremo2022 - Vale_AM_FM : RT @aleferaz: 'ma poi amadeus a te te va de fermatte? hai detto che te fermi? no, a parte che l'aveva detto anche mattarella e poi...' QUA… - molis1988 : RT @Raiofficialnews: Sabrina Ferilli: “Ecco come ho reagito alla telefonata di invito a #Sanremo2022”. Il racconto oggi in conferenza stamp… -