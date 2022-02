Rayan portato fuori dal pozzo, le autorità: 'Il bimbo è morto per le ferite riportate nella caduta' (Di sabato 5 febbraio 2022) La speranza si è spenta per : il bimbo è stato estratto questa sera dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco ma, contrariamente a come sembrava dalle primissime notizie diffuse, è morto ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) La speranza si è spenta per : ilè stato estratto questa sera dopo 100 ore alin cui era precipitato in Marocco ma, contrariamente a come sembrava dalle primissime notizie diffuse, è...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | I soccorritori hanno portato il piccolo Rayan fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso - Agenzia_Ansa : Rayan è stato portato in elisoccorso nell'ospedale più vicino. Le autorità non hanno fornito finora alcuna informaz… - xsaarabi : RT @FrancaElisac: Ero molto piccola quando il piccolo #Alfredino salí in cielo ma ricordo il dolore dei miei, le speranze non mantenute. Og… - Sevilla74 : RT @FrancaElisac: Ero molto piccola quando il piccolo #Alfredino salí in cielo ma ricordo il dolore dei miei, le speranze non mantenute. Og… - Oriettagobbigm1 : RT @FrancaElisac: Ero molto piccola quando il piccolo #Alfredino salí in cielo ma ricordo il dolore dei miei, le speranze non mantenute. Og… -