Patente scaduta da 12 anni, era alla guida: scatta la super multa. Ecco dove è successo (Di sabato 5 febbraio 2022) TRECASTELLI - guidava senza revisione e con la Patente scaduta da dodici anni, scatta una multa di cinquemila euro. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 5 febbraio 2022) TRECASTELLI -va senza revisione e con lada dodiciunadi cinquemila euro. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra ...

Advertising

zazoomblog : Patente scaduta da 12 anni era alla guida: scatta la super multa. Ecco dove è successo - #Patente #scaduta #guida:… - CiabattaUna : @SignorTrofimov @MargheSolo Non è detto Marghe, anche io sto girando con la patente scaduta ?? ma in quanto a serenità ?? - StevLova : @SignorTrofimov io ho giarato per 4 anni con la patente scaduta, non me n'ero accordo e per fortuna mai fermato - PatenteWeb : #patente scaduta?! Il medico sara' presente venerdi pomeriggio dalle ore 18:00 presso la sede di Viale Antrodoco 17… - lagattazara : @Bukaniere @buubbusettete @SignorTrofimov Mi han fermata con l’auto di mio padre che è intestata a mia mamma. Il co… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente scaduta Patente scaduta da 12 anni, era alla guida: scatta la super multa. Ecco dove è successo TRECASTELLI - Guidava senza revisione e con la patente scaduta da dodici anni, scatta una multa di cinquemila euro. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere e Barbara, ha reso noto che lo scorso gennaio ...

Povera Tosi fregata dai falsi amici, ma Cecchetto ci consolerà tutti È un po' come se all'articolo del Codice della Strada che prevede una pesantissima multa e il ritiro della patente a chi venga trovato a guidare con patente scaduta, si aggiungesse l'emendamento "...

Patente scaduta: rischi, conseguenze e sanzioni SicurAUTO.it Patente scaduta da 12 anni, era alla guida: scatta la super multa. Ecco dove è successo TRECASTELLI - Guidava senza revisione e con la patente scaduta da dodici anni, scatta una multa di cinquemila euro. La Polizia locale dell’Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra ...

Patente scaduta: rischi, conseguenze e sanzioni Guai a circolare con la patente scaduta: i rischi, le conseguenze e le sanzioni per chi si mette alla guida di un veicolo senza aver rinnovato il documento Chi guida con la patente scaduta si assume ...

TRECASTELLI - Guidava senza revisione e con lada dodici anni, scatta una multa di cinquemila euro. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere e Barbara, ha reso noto che lo scorso gennaio ...È un po' come se all'articolo del Codice della Strada che prevede una pesantissima multa e il ritiro dellaa chi venga trovato a guidare con, si aggiungesse l'emendamento "...TRECASTELLI - Guidava senza revisione e con la patente scaduta da dodici anni, scatta una multa di cinquemila euro. La Polizia locale dell’Unione dei Comuni, attiva per Trecastelli, Ostra, Ostra ...Guai a circolare con la patente scaduta: i rischi, le conseguenze e le sanzioni per chi si mette alla guida di un veicolo senza aver rinnovato il documento Chi guida con la patente scaduta si assume ...