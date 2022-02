“Napoli costruito per vincere ogni partita” Spalletti non ha paura del ciclo terribile (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match contro il Venezia. Il tecnico del Napoli non teme il ciclo terribile. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli. L’allenatore toscano, ha presentato il match del ‘Penzo’ mostrando di non temere il ciclo di fuoco che il calendario offrirà agli azzurri (Inter, Barcellona, Lazio e Milan). “Ci sono momenti come quelli della tempesta perfetta che sembrano più difficili, ma per noi non deve cambiare niente. Il Napoli deve fare il Napoli, è costruito per vincere ogni partita. In campo si deve scendere con la felicità di sempre, provando a vincerle tutte”. Inter favorita, ma per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Lucianoha parlato alla vigilia del match contro il Venezia. Il tecnico delnon teme il. Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-. L’allenatore toscano, ha presentato il match del ‘Penzo’ mostrando di non temere ildi fuoco che il calendario offrirà agli azzurri (Inter, Barcellona, Lazio e Milan). “Ci sono momenti come quelli della tempesta perfetta che sembrano più difficili, ma per noi non deve cambiare niente. Ildeve fare il, èper. In campo si deve scendere con la felicità di sempre, provando a vincerle tutte”. Inter favorita, ma per ...

