Milano | aggressioni e rapine alla festa liceale | arrestati tre minorenni

(Di sabato 5 febbraio 2022), 5 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per isu richiesta del procuratore Ciro Cascone, tre, di cui due accompagnati in un istituto penitenziario e il terzo in una comunità educativa, peraggravate, sfregio permanente al volto, lesioni aggravate e furto realizzati lo scorso ottobrestudentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto. L'attività d'indagine, condotta della squadra Mobile, è nata dall'intervento degli agenti del commissariato Bonola la sera del 2 ottobre 2021 in largo Gavirate. Molti residenti e alcuni studenti avevano richiesto l'intervento degli agenti dopo alcunerealizzate da un ...

Tre minorenni in arresto per le rapine e leavvenute durante la festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto di. A causa delle violenze, un ragazzo era rimasto permanentemente sfregiato al volto. Gli agenti della ...... e furti durante la festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto dilo scorso ...alla festa avevano richiesto l'intervento della Polizia di Stato in seguito ad alcune...Milano, 5 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per i ...Milano - Tre minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in relazione ad aggressioni e rapine avvenute lo scorso ottobre, a Milano, alla festa studentesca del liceo scientifico Vittorio ...