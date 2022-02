“Lo aspettava fuori…”. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ah: è successo dopo il GF Vip (Di sabato 5 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono ormai inseparabili. dopo il GF Vip 6 non si sono lasciati un attimo. La prima a uscire dal reality è stata Federica Calemme che è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaio Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro. È un imprenditore e aveva necessità dopo oltre quattro mesi di tornare alla vita di tutti i giorni. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto ad Alfonso Signorini -. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)sono ormai inseparabili.il GF Vip 6 non si sono lasciati un attimo. La prima a uscire dal reality è statache è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaioha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro. È un imprenditore e aveva necessitàoltre quattro mesi di tornare alla vita di tutti i giorni. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto ad Alfonso Signorini -. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però ...

Felarmy_ : @ImVal02 Clarissa è tremendamente deficiente in cerca disperata di visibilità dato che è stata sbattuta fuori subit… - AleHomburg : RT @PopoTrash90: I discorsi di scoraggiamento di Soleil avrebbero senso fuori da quel contesto. Barú è entrato lì per smontare cose e fare… - PopoTrash90 : I discorsi di scoraggiamento di Soleil avrebbero senso fuori da quel contesto. Barú è entrato lì per smontare cose… - fey_folk : Però Yuman si aspettava di ricevere lui i fiori. Ma che fatica che fanno a cacciare fuori un mazzo di fiori in più, #yuman - nicoletta_zeno : L'ho trovata una domanda estremamente fuori luogo, Michele si è rabbuiato perché non si aspettava nulla del genere.… -