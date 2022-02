LIVE Slittino, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terza e quarta manche singolo uomini in tempo reale (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Kevin Fischnaller positivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici – La cronaca della prima manche – La cronaca della seconda manche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e quarta manche della prova di singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Oggi saranno consegnate le prime medaglie di questa specialità, con l’Italia che vuole vivere una giornata da protagonista. Si inizia alle ore 12.30 italiane con la terza manche del singolo maschile, quindi alle ore 14.15 toccherà alla quarta e decisiva. Per quanto visto nelle prime ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAKevin Fischnaller positivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici – La cronaca della prima– La cronaca della secondaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladella prova dimaschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino. Oggi saranno consegnate le prime medaglie di questa specialità, con l’Italia che vuole vivere una giornata da protagonista. Si inizia alle ore 12.30 italiane con ladelmaschile, quindi alle ore 14.15 toccherà allae decisiva. Per quanto visto nelle prime ...

Advertising

Nicola89144151 : 13:05 Curling: Italia - Svezia 14:15 Slittino: 4° Manche Singolo M Dirette TV: Rai 2 02:00 - 09:45 Rai Sport 09:45… - infoitsport : LIVE Slittino, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Fischnaller terzo dopo la seconda run. Guida Ludwig - sportface2016 : ?? #Live #slittino #Luge - Seconda manche singolo maschile Johannes Ludwig ???? è primo dopo la seconda manche, dava… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 5 febbraio in DIRETTA: Lollobrigida argento! Italia in finale nello short track 3° Fisc… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Pechino2022 Un ottimo Dominik #Fischnaller chiude al terzo posto dopo le prime due run dello… -